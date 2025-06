Meitene, fotogrāfija un Tallina - komponists Raimonds Tiguls atklāj filmas cienīgu epizodi no savas dzīves

“Ar to mūsu komunikācija arī beidzās. Taču pēc 28 gadiem, pērn, es aizbraucu uz Tallinu darba lietās. Eju pa vecpilsētu. Ir agrs, nekas nav vaļā, cilvēki iet uz darbu. Pēkšņi skatos, ka aiz stūra viena sieviete nāk pretī un viņai pie rokas – meitenīte ar vijoli. Mēs saskatāmies, un viņa aiziet tālāk. Es eju un domāju… Tā jocīgi, bet varbūt man tikai izlikās… Joprojām atceros, kā sauc meiteni no prāmja, un atrodu "Facebook" tiešām līdzīgu,” turpina Tiguls. Atrastajai sievietei aizrakstījis feisbukā. ““Sveika!” – pieļāvu, ka viņa vispār neatceras to epizodi pie prāmja, – “Bija prieks atkal satikties!” Paiet brīdis, un viņa raksta – vai ir kaut ko palaidusi garām… Aizrakstīju, ka nupat biju Tallinas vecpilsētā, tur nāca man pretī sieviete ar meitenīti, “man bija sajūta, ka tā esi tu”,” atklāj komponists. Satraucošs bijis pārsteigums, kad no igaunietes pēc piecām minūtēm sekojusi atbilde: “Wow! – jā!”