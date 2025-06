Anta Aizupe ar savām dvīnēm kopā nofilmējusies seriālā

Īsfilmā vienā no sižetiem žurnālists (Āris Matesovičs), filmējot intervijas ar dziesmu un deju svētku dalībniekiem, izvaicā Antas atveidoto varoni, kas jau kopš bērna kājas dejo tautasdejas un ir šo svētku kaislīga atbalstītāja. Dejojot jaunā sieviete satikusi arī savu nākamo vīru un kļuvusi par mammu meitām, ko filmā tēlo aktrises dvīņumeitenes Ida un Guna. Tie, kas jau īsfilmu redzējuši, atzinīgi izteikušies, ka meitenes kameras priekšā jūtas pārliecinoši. To sarunā apstiprina arī pati aktrise, nosakot, ka meitas jau no mazotnes ir augušas aizkulisēs un redzējušas mammas darbošanos uz skatuves, tāpēc arī viņām tik viegli padodas tēlošana. “Mēs esam redzamas vienā mazā epizodē, vienu mazu brītiņu filmiņā, kas ir 20 minūšu gara. Šoreiz mani padomi nebija nepieciešami, es pat neiejaucos, jo meitas ar visu pašas tika lieliski galā. Turklāt visa radošā komanda meitenēm ir labi zināma, tāpēc arī piekritu – jo viņām ir viegli iejusties šādā atmosfērā,” stāsta aktrise.