Martas Seleckas dēls korī ir otrais bass...

Marta spriež, ka gan koris, gan dalība Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos izaudzina bērnus par valsts patriotiem, veicina latvietību. “Dziesmusvētki iedod ļoti lielu patriotisma devu, kopības prieku katram bērnam. Pati atceros no savas bērnības, cik lepna un īpaša sajutos skolēnu dziesmu un deju svētku laikā ar piespraustu dalībnieka nozīmīti pie krūts. Visi uz mani skatījās, jo es taču piedalos dziesmusvētkos, dalībnieki cits citam māja ar roku un sveicināja. Jutos tik ļoti svarīga, piederīga, kā daļa no šīs jaukās tradīcijas. Tā bija tik jauka pieredze, un ceru, ka mani bērni arī to sajutīs un izbaudīs,” uzsver Marta Selecka.