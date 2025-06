Aktieris Mārtiņš Upenieks jau pusgadu ir atturībnieks

Viņš pavisam noteikti ir iedvesmas avots citiem ar to, kā, pievēršoties skriešanai, var pozitīvi mainīt dzīvesveidu. Lai arī Mārtiņš ir no tiem, kam skriešana nepavisam nešķita aizraujoša nodarbe, tagad tā ir viena no viņa dzīves būtiskākajām sastāvdaļām, vēsta žurnāls "Kas Jauns". Aktieris jau piedalījies vairākās ultramaratona taku skriešanas sacensībās.