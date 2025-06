Breds Pits sarauj attiecības ar diviem no saviem bērniem

Džolijas un Pita bioloģiskā meita Šilo (19), sasniedzot 18 gadu vecumu, likumiski mainīja uzvārdu. Viņa tagad dēvējama kā Šilo Nuvela Džolija. Meita atteicās no dubultuzvārda Džolija-Pita. Jāatzīmē, ka vēl vismaz trīs no pārējiem bērniem neoficiāli ir atteikušies no tēvam piederošā uzvārda.