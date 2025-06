Elita Mīlgrāve ar vīru gandrīz 42 gadus pēc kāzām noslēdz laulību līgumu

Elita Mīlgrāve ir vairāku uzņēmumu īpašniece vai daļu turētāja. Viņai simtprocentīgi pieder SIA "Micrec PM", puse no SIA "Mikrofona ieraksti", puse no SIA "ELPresidente" un puse no SIA "Laima Live", kā arī 20 procenti no SIA "Jūrmala Randevu". Pērn ievērības cienīgu peļņu no tiem uzrādījis vien SIA "Mikrofona ieraksti" – gandrīz 74 tūkstoši eiro pie 210 tūkstošu eiro liela apgrozījuma. Otra puse šajā uzņēmumā pieder Guntaram Račam. Bet Elitai pilnībā piederošais SIA "Micrec PM", kas nodarbojas ar “radošām, mākslinieciskām un izklaides darbībām”, pērn apgrozīja 140 tūkstošus eiro un sasniedzis 2073 eiro lielu peļņu.