Kā svinēja Jāņus pirms 200 gadiem – 1825. gadā: neredzēti zvēri Jelgavā, Rīgā līgotāji gandrīz noslīcina jaunekli un citi jandāliņi

Līgo vakarā no tilta Daugavā iekritušā jaunekļa liktenis satrauca visu Latviju un pāris nedēļas vēlāk “Latviešu Avīzes” atkal par to rakstīja: “Viens jauns amatnieku puisis 23 Junī vēlā vakarā pār mūsu tiltu gāje, gribēdams braucējiem ceļu griezt, viņš paklupe un iekrite Daugavā. Kā sadzird, viens virsnieks to jaunekli ir izglābis, un to, no bailēm un slapjuma paģībušu, ar citu ļaužu palīgu glābšanas namā nonesis; kad te to glābēju pēc sava vārda prasīja, tas atbildēja: “Mana vārda še nevajaga, es tikai to esmu darījis, kas cilvēkam pret otru pieklājas.” Mūsu policijas dakterkungs to izglābtu jaunekli otrā rītā sveiku veselu uz mājām atlaide.”