Brūsa Villisa sieva atklāj veidu, kā aktieris turpināja filmēties, neskatoties uz demenci

Villiss, kurš februārī 2023. gadā faniem atklāja demences diagnozi, jau gadu iepriekš sāka atkāpties no sabiedrības uzmanības. Strādājot pie savas karjeras pēdējiem kino projektiem, tostarp filmas “Assassin” (2023) un filmu sērijas “Detective Knight” (2022–2023), aktierim bija jāatrod veidi, kā norunāt tekstu, neskatoties uz to, ka viņš nespēja to vairs iegaumēt.