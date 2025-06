Jānis Aišpurs un Intars Busulis kājām soļo Skotijā pa Drošsirža pēdām. FOTOGALERIJA

Atgriezušies kempingā, Jānis un Intars devās sešus kilometrus līdz "West Highland Way" maršruta finišam Fortviljamsā, un pavisam šajās trijās dienās viņi kājām bija nogājuši vairāk nekā 70 kilometru. Nākamajā dienā viņi ar vilcienu atgriezās Skotijas galvaspilsētā Edinburgā, kur viens no piedzīvojumiem bija nakšņošana studentu hostelī. "Abi gulējām divstāvu gultu otrajos stāvos, un pavisam šajā istabā nakšņoja 12 cilvēki, no kuriem viens bija ļoti sasirdzis ķīniešu vīrietis, kas visu nakti pamatīgi sēca,” atceras Jānis. Toties nākamajā dienā viņi brokastoja slavenā šefpavāra Gordona Remzija restorānā. “Varējām to atļauties, jo bijām ietaupījuši naudu. Restorānā mēs tajā dienā bijām pirmie un vairākas stundas arī vienīgie apmeklētāji. Jutāmies kā mafijas bosi – ekskluzīvi vieni paši restorānā.”