Dubaijas šokolāde: kā radās fenomens, kas pārņēma pasauli un Latvijas lielveikalus

Šodien Dubaijas šokolādi var atrast visur – sākot no tiešsaistes plauktiem līdz pilnām "Lidl" veikalu ejām. Globālais pieprasījums turpina pieaugt, izraisot globālus trūkumus un starptautisku pistāciju deficītu. Lielveikali ir sākuši ierobežot Dubaijas šokolādes izplatīšanu, un cilvēki ir pieķerti, mēģinot nelikumīgi pārvadāt vērtīgos batoniņus. Kamēr daži pircēji to iegādājas tikai aiz ziņkārības un iegādājas to vienu reizi, šī tendence ir nostiprinājusi Dubaijas šokolādi kā populāru un greznu šokolādes izvēli, kas joprojām bauda spēcīgu pieprasījumu arī 2025. gadā.