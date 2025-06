Faniem šķiet, ka izmisuma dzīta. Dženifera Lopesa izaicinošā skatuves tērpā atklāj kaunuma zonu

55 gadus vecā dziedātāja savam koncertam bija izvēlējusies vairākus spilgtus un jutekliskus tērpus. Vienu no pikantajiem bodijiem bija radījis Ņujorkas zīmols “The Blonds”. Šis minimālistiskais tērps bija izgatavots no spīdīga sudrabota materiāla un to rotāja zaigojošas detaļas, kas mirdzēja skatuves spožajās gaismās.