Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - filma, kas pārsteigs, revolūcija šampanieša industrijā un seksa industrijas aizkulises

Seksa industrija sen vairs neslēpjas pagrabos – tā ir kļuvusi par daļu no publiskās telpas. Kā sabiedrības attieksme pret seksualitāti ir mainījusies, kā legālais tirgus attīstījies un kādas ēnas puses joprojām pastāv? Kādas rētas atstāj seksuālā vardarbība? No nevēlamiem komentāriem un pieskārieniem līdz psiholoģiskam spiedienam pārkāpt robežas – kāda ir seksuālā uzmākšanās? Mēs runājam ar cilvēkiem, kuriem sekss ir darbs, ar tiem, kas to pērk, un ar tiem, kas ir cietuši. Aplūkojam, kā regulējums dažādās valstīs veido šo industriju, un kā tas ietekmē reālo dzīvi. Bez cenzūras un ilūzijām – tikai patiesība par to, par ko sabiedrība bieži izvēlas klusēt.