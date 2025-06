Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - visiem zināmo draudzeņu jaunie piedzīvojumi, šausmu filma "Substance" un detektīvdrāma "Viltus gaišreģis"

Kā saka kinokritiķe Dita Rietuma, franču režisore Koralī Faržā ir radījusi “vienu no trakākajām, indīgākajām un aizraujošākajām filmām par ķermeņa transformācijām, par cilvēka apsēstību ar anti-aging, un tas, ka viņa galvenajā lomā uzaicina Demiju Mūru, kas pati ir tāds staigājošs mākslīgā skaistuma pierādījums… Tas vien ir pārsteidzoši! Vēl jo vairāk pārsteidz arī tas, ka Mūra piekrīt šāda veida pašironijai, piekrīt strādāt uz maksimāla riska robežas – tur ir kailskati, ķermeņa transformācijas. Sižets stāsta par novecojošu aktrisi, kuru atlaiž no darba liela televīzijas studija, kurā viņa vada Džeinas Fondas tipa aerobikas programmu, un viņu sasniedz reklāma par īpašu substanci, kas ļauj atkal kļūt jaunai. Viņa nopērk šo preparātu un sāk to lietot. Tad parādās viņas dubultniece, ko spēlē cita aktrise, Endijas Makdovelas talantīgā meita Margareta Kveilija – novecojušās aktrises jaunā versija, ar ko vecā versija ir pastāvīgā saitē, viņas ir viena no otras atkarīgas. Neaizmirstama filma! Jēdzieniski perfekta un arī estētiski uztaisīta labākajās šausmu žanra tradīcijās.”