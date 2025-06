Latvijā leģendāras grupas "Zodiaks" vārdā nosaukta zvaigzne

Kā vēsta žurnāls Privātā Dzīve, Strēlnieka zvaigznājs nav nejauša izvēle. Tieši tur atrodas ziemas saulgriežu punkts. Saulgrieži ir simbolisks brīdis, kad cilvēks un daba pāriet no tumsas gaismā. Turklāt, šajā zvaigznājā atrodas viens no nozīmīgākajiem astronomiskajiem veidojumiem – mūsu galaktikas centrs. Šis centrs ir 30 000 gaismas gadu attālumā no Zemes un ir paslēpts aiz blīviem starpzvaigžņu putekļu mākoņiem un tiek uzskatīts par vienu no gleznainākajiem Piena Ceļa apgabaliem.