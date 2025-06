Bauskas pilskalnā notiks smagās mūzikas un vēstures festivāls "Zobens un Lemess"

Par svētdienas, 8. jūniju, bezmaksas programmu. No pulksten 11 festivāls gaida Bauskas pils teritorijā —pagalmā būs koncerti, kuros uzstāsies Juris Kaukulis ar “Rokkoncerts solo”, Dambis (no “Inokentija Mārpla”) ar solo. Varēs sastapt vēstures rekonstruktorus, tajā skaitā no Somijas. Vienā no iekštelpām pl. 11 sāksies tematisko lasījumu cikls “Par saknēm” par šādām tēmām — ko ēda Livonijā, kā zemgaļi izmantoja ūdensceļus, kāda bija viduslaiku skaņu pasaule — ar skaņas paraugiem un mūzikas instrumentu darbības principu, kā mūsdienīgi kartē pilskalnus.