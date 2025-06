Kailija Dženere atklāj plastiskās ķirurģijas noslēpumus, tostarp ārsta vārdu un krūšu implantu izmēru

Dženeres ķirurgs Gārts Fišers ir labi pazīstams ārsts slavenību aprindās un ilgus gadus ir Kardašjanu-Dženeru klana iecienīts speciālists. Viņš veica Krisas Dženeres sejas ādas pacelšanu (liftingu) kādā no šova "Keeping Up with the Kardashians" epizodēm, operēja Kortnijas Kardašjanas krūtis un pat veica atkārtotu sejas liftingu Keitlinai Dženerei pirms viņas dzimuma maiņas.