"Es esmu no Baškas" — cilvēkus sasmīdina ārzemnieces centieni izrunāt Latvijas pilsētu nosaukumus

Video ir noskatīts vairāk nekā tūkstoš reižu. Cilvēki nav palikuši vienaldzīgi. Komentētāji, kas, šķiet, pārsvarā ir no Latvijas, priecājas par to, ka pieminētas viņu pilsētas. Daži lietotāji jau uzrakstījuši, kādus nosaukumus Miai izlasīt nākamreiz. Lietotājs “Steal or deal” raksta: “Šitos video ir tik smieklīgi skatīties.” Daudzi atzinīgi novērtējuši, ka Bauska pārtapusi par Bašku, atstājot tādus komentārus kā: “Ņu, šķiet, ka tagad es dzīvoju Baškā” un “Es esmu no Baškas.”