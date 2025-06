"Nevienā mirklī netika minēts, ka pasākumam ir politisks fons!” Arī bundzinieka Andžeja Grauda skolai bija iecerēts uzstāties Andrejsalas koncertā

"Godīgi sakot, šo vēlējos paturēt pie sevis," atklāj Andžejs Grauds, "bet, sakarā ar to, kāda ažiotāža sacelta mūsu mazajā sabiedrībā un ar to, ka šajā pēkšņi ar politiku saistītajā pasākumā, pašiem to nezinot, esam iesaistīti arī mēs un mūsu jaunieši no Andžeja Grauda Bungu skolas, man ir jāizstāsta arī savs storijs."