Toms Hārdijs beidzot atklāj, ko fani viņam pastāvīgi jautā - un kāpēc viņš vienmēr saka nē

Sarunā ar "The Huffington Post UK" Toms Hārdijs atklāja, kāpēc viņš vienmēr atsaka šo fanu lūgumu. Viņš sacīja: "Daži cilvēki vēlas, lai es atdarinu kādu tēlu vai balsi. Parasti tā ir Beina balss. Un es ar lepnumu saku 'nē'. Tā ir kā neliela vara, 'Nē.' Jo es varu." Hārdija atveidotais Beins filmā “Tumšais bruņinieks atgriežas” ("The Dark Knight Rises") kļuva par vienu no viņa slavenākajām lomām. Tā bija fiziski grūta loma, kas prasīja ievērojamu muskuļu masu pieaugumu. Savukārt balss, ko aktieris radīja “Betmena” franšīzes ļaundara tēlam, bija pilnīgi neatpazīstama.