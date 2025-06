Supermodeles Hadidas atklājušas, ka viņām ir pusmāsa

Aidana nesen absolvēja Parsonas Dizaina skolu Ņujorkā un viņa vēlas strādāt modes industrijā kā dizainere. Lai gan Aidena uzaugusi tālu no savām pusmāsām Džidži un Bellas, viņu ģimenes saites tagad ir stipras un sirsnīgas. „Mēs esam daudz runājuši par to kā Aidanu iekļaut mūsu ģimenē un par to, kā viņu atbalstīt un aizsargāt,” norāda Džidži un Bella.