Lielais Koncerts Mežaparkā: grandiozākā skatuve Latvijā un pasaules rekords – Papa Chi sola neaizmirstamu šovu

"Tas, ka izpildītāji mainās ar vietām, tas nekur nav redzēts. Un vēl viena lieta, kas atšķir Lielo Koncertu no citiem, ir tas, ka visi dzied līdzi katrai dziesmai, jo uz ekrāniem ir mākslinieciski noformēti dziesmu vārdi. Ar to šis koncerts ir īpašs – ne vienmēr visi dzied dziesmām līdzi no A līdz Z, bet šeit skatuve ir apgriezta – skatītāji sēž kora tribīnēs un ir kā koris, bet mākslinieks – kā diriģents."