Sievietes viņu dievina, vīrieši ir greizsirdīgi. Pedro Paskāls - no bēgļa līdz Holivudas zvaigznei

"The Last of Us" pacēla Paskālu jaunā slavas līmenī – īpaši ASV, Eiropā un videospēļu (pēc kuras motīviem seriāls veidots) fanu aprindās. "The Last of Us" kļuva par vienu no "HBO" skatītākajiem šoviem jau pirmajā sezonā, ar rekordaugstiem reitingiem un vispārēju kritiķu atzinību. Paskāla sniegums tika īpaši izcelts kā emocionāli niansēts, patiesi sāpīgs un dziļi cilvēcīgs. “Tas bija viens no izaicinošākajiem projektiem manā dzīvē. Džoels nav tikai varonis, viņš ir cilvēks ar milzīgu traumu bagāžu, un es gribēju viņu spēlēt patiesi, nevis vienkārši stilīgi,” pauž Paskāls.