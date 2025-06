Kas ir Olgas Rajeckas neparastajā somiņā? Ielūkojamies!

Somiņa, kas izskatās pēc kasešu atskaņošanas magnetofona, Olgas Rajeckas rīcībā, kā viņa pati neslēpj, ir “kādus desmit gadus”, kas droši ļauj apgalvot, ka šī ir viena no dziedātājas mīļākajām rokassomiņām. “Man ir daudz somiņu, bet šī – viena no mīļākajām tāpēc, ka nevienam Latvijā tādas nav, man vienīgajai,” žurnālam "Kas Jauns" saka Olga, atklājot, ka šo somiņu viņa saņēmusi dāvanā no kāda veikala, kad tas ienācis Latvijā. “Atsūtīja kastē, kā dziedātājai. Katram savs stils, man savs, kā dēļ šādu somiņu novērtēju. Man arī šodien krekliņš ar Deividu Boviju uz krūtīm, jo šajā pasākumā pārstāvu "Turaidas rozi", ar ko šovasar šeit uzstāšos. Ja šis būtu rokmūzikas pasākums, izvēlētos krekliņu, piemēram, ar "Guns N'Roses". Starp citu, šovasar varēšu šeit atzīmēt to, ka pirmo reizi uz Dzintaru koncertzāles skatuves uzkāpu pirms 45 gadiem!” priekā par pucēšanos un to, ka atkal var būt Jūrmalā, dalās dziedātāja.