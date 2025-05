Bono vairs neklusē par baumām par viņa sievas un The Edge romānu

“Šķita, ka viņu (Ali) interesē viņa ģitāras spēle, un, lai cik ļoti es vingrinātos, es zināju, ka nevaru viņam līdzināties,” Bono atzina par The Edge, kurš vēlāk kļuva par grupas “U2” galveno ģitāristu un ir viens no atzītākajiem pasaulē. “Tāpēc man nācās kļūt par klases jokdari,” Bono atklāja. Mūziķis pastāstīja, ka The Edge un viņa sievu gadu desmitu garumā vieno stipra draudzība, turklāt abi pat mēdzot rokeri “aprunāt”, kad viņa nav klāt. “Viņi joprojām ir ļoti tuvi – un joprojām runā par mani aiz muguras. Viņi saka, ka tas ir rūpju dēļ,” paskaidroja Bono.