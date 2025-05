"Izrādās, ir tik vienkārši..." Horenam Stalbem izkrāpj 1000 eiro; mūziķis brīdina citus

Kā šonedēļ raksta žurnāls "Kas Jauns", Horens telefonā saņēmis īsziņu it kā no CSDD, ka viņam jāmaksā sods par pārkāpumu, kas izdarīts ceļa posmā Rīga–Liepāja, un, lai uzzinātu, kas tas ir par pārkāpumu, jāatver pievienotā saite. “Nu kurš no mūziķiem nav braucis no Rīgas uz Liepāju! Es taču arī bieži esmu tur koncertējis, devies uz Liepāju ar auto, tāpēc atvēru šo saiti, jo gribējās taču saprast, kas tas ir par sodu, jo zināju, ka neko neesmu pārkāpis. Bet, lai to atvērtu, prasīja ievadīt manus Smart-ID elektroniskās autentifikācijas datus. Es to izdarīju, nekas nevērās vaļā, taču prasīja vēlreiz ievadīt šos datus. Un atkal nekas nenotika! Kļuvu pat nikns – kas tas ir, ka saite neveras vaļā! Domāju, paskatīšos caur savu bankas kontu. Atvēru to, un – še tev! 1000 eiro pārskaitīts kaut kādam Jaroslavam,” stāsta Horens.