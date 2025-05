Kailija Dženere uzvelk 5500 dolāru vērtu "Chanel" bikini, kādā vēl pirms viņas dzimšanas staigāja Klaudija Šīfere

Sarkanais bikini no “Chanel” 1995. gada pavasara kolekcijas pēdējo reizi pārdots platformā “1stDibs” par 5 499 ASV dolāriem. Tirgotājs to raksturo kā “kolekcionāra priekšmetu” un apgalvo, ka šis tērps bija “viena no svarīgākajām 1995. gada sezonas skates sastāvdaļām”. Modes skatē, kad to demonstrēja Klaudija Šīfere, Kailija Dženere vēl pat nebija piedzimusi. Nākamā zvaigzne pasaulē nāca 1997. gadā.