Britu dziedātāja Tulisa lepni parāda asiņaino degunu un pietūkušo seju pēc sešu skaistumkopšanas procedūru kursa

Podcastā “So Wrong It’s Right” Tulisa šomēnes atzina, ka problēmas bija īpaši smagas laikā, kad viņa 2022. gadā kopā ar trio atgriezās pēc 11 gadu pārtraukuma ar jaunu turneju un singlu. Pēc sejas ultrasonogrāfijas tika atklātas “trīs hroniski inficētus cistas” viņas vaigā, no kurām viena operācijas laikā pārsprāga, jo bija ļoti liela izmēra. Tulisa stāstīja: “Man nav ne jausmas, no kā tās radās, tās nebija no filleriem, tās izveidojās pašas par sevi, bet pēc operācijas seja uzreiz bija mazāk pietūkusi.”