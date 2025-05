"Es nekad neesmu redzējis viņu nobijušos!" Saimons Pegs apbrīno Tomu Krūzu, kurš riskē ar dzīvību kino vārdā

"Filmā ir daudz ūdens ainu. Patiesībā gandrīz viss ir saistīts ar ūdeni. Es braucu ar ūdens taksometru Venēcijā un glābu, vai precīzāk - izvilku Šonu Harisu no applūdušas bruņumašīnas, pielietojot speciālu elpošanas aparātu, kas atšķiras no parastā niršanas aprīkojuma. Katra diena “Neiespējamās misijas” filmēšanas laukumā bija kā piedzīvojums. Braukšana ar saplaisājušu BMW cauri Kasablankai, vai Toma vērošana uz kalna, kur viņš veic triku – lecot no klints. Šis tiešām bija viens no ļoti īpašiem darbiem," piebilda Saimons.