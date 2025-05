Klajā nāk grupas "Jauda" jaunais albums "Lūzuma punkts"

Grupas solists un ģitārists Gatis Pastars stāsta, ka šis albums ir grūti definējams kādā konkrētā žanrā, jo tas ir eksperimentāls mēģinājums sapludināt techno-electro mūzikas elementus ar rokmūzikas skanējumu. “Vienīgais no kā mēs izvairījāmies albuma tapšanas laikā ir robežas - mēs negribējām skanēt kā iepriekš, mēs negribējām skanēt kā citas grupas, bet tas ko gribējām ļoti, ir uztaisīt albumu, kas ir tieši tāds, kā mums patīk, lai klausoties arī pēc 10 gadiem tas liktos interesants un svaigs - tāds, kura skanējums nav piesiets konkrētam laikam. Man personīgi bija mazliet nostaļģisks moments atgriezties pie elektroniskās mūzikas, jo ar tās producēšanu sava -=UHU=- projekta ietvaros esmu iepauzējis, bet caur šo JAUDAs albumu, man bija iespēja iepludināt to skanējumu, kas pašam ir tuvs. Arī lirikas - tās šoreiz nav par mīlestību un, kad jautā par ko ir dziesmu teksti, es atbildu - tas ir spēriens šodienas sabiedrībai zem jostas vietas - un to es domāju plašā nozīmē. Savos tekstos mēs runājam par to kas šobrīd redzams, dzirdams un jūtams gaisā - iekšējs tukšums, vienaldzība, sāpes, alkatība, dvēseles aklums, tehnoloģiju ietekme un, protams, tas viss uz mūsdienu fona skan īpaši neērti, neparasti un attīsta čīkstēšanas kultūru. Bet tas nenozīmē, ka nav nekā laba. Mēs esam pārliecināti, ka saprātīgi, gudri un intelektuāli cilvēki tekstos atradīs daudz kā tāda, kas arī viņus kaitina sabiedrībā vai traucē pilnvērtīgi pastāvēt līdzās. Albuma dizaina autors ir Gints Sinkēvičs, kurš ļoti veiksmīgi uzķēra albuma konceptu un spēja vizualizēt albuma muzikālo auru.”