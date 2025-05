Rēzija Kalniņa un Ainārs Rubiķis atkal kopā! Rokās sadevušies, abi ierodas uz atvadām no ārstes Ilzes Aizsilnieces

Dodoties uz atvadu ceremoniju, pāris vērienīgo rindu līdz dievnama durvīm pavadīja cieši līdzās un Ainārs neizlaida Rēzijas plaukstu no savējās, tādējādi gan pauzdams atjaunoto saikni ar sievu, gan atbalstu dzīvesbiedrei skumjajā notikumā. Abi nevairījās arī no kontaktēšanās ar sastaptajiem pazīstamajiem ļaudīm, no kuriem vairāki izrādīja patiesu prieku, redzot Rēziju un Aināru atkal kopā.