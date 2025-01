"Par alkoholisma problēmu jārunā skaļi un atklāti," - Ainārs Rubiķis neslēpj krīzi laulībā ar Rēziju Kalniņu

"Domāju, ka par alkoholisma problēmu Latvijā ir jārunā skaļi un atklāti. Neraugoties uz to, ka šī problēma ir ļoti sensitīva un visbiežāk tiek paslaucīta zem paklāja. Pēdējās nedēļas laikā esmu saņēmis ļoti daudz vēstuļu, kur cilvēki dalās ar padomiem, kā to risināt. Es to redzu kā slimību, kurai valstiski būtu jāpievērš tikpat liela uzmanība kā vēža ārstēšanai un citām smagām slimībām,” norāda diriģents.