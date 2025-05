"Lietas kļuva politiskas!" Tomijs Kešs žēlojas par trešo vietu Eirovīzijā

Igaunijas Eirovīzijas delegācijas locekle Karmela Kilandi norāda, ka 98 saņemti punkti no žūrijas ir viens no augstākajiem žūrijas novērtējumiem Igaunijai valsts vēsturē. "Un, ja padomājam par to, cik liela interese bija par Tomiju Kešu pirms konkursa un arī tā laikā... es tiešām neatceros, ka kā CNN un BBC iepriekš būtu cīnījušās par to, kurš iegūs intervijas laiku," norāda Kilandi, piebilstot, ka viņi atgriezīsies no Šveices ar lieliskām sajūtām.