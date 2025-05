Varenas pārvērtības! Roberto Meloni pēc smagā dzīves posma atgūst formu un zaudējis jau 14 kilogramu

Sardīnietis neslēpj, ka pēdējā gada laikā saistībā ar lieko svaru piedzīvojis arī vairākus nepatīkamus brīžus, kas likuši pārdomāt cilvēku attieksmi un uzvedību. “Piemēram, biju Jūrmalā uz tikšanos, kur nejauši sastapu Latvijā visai ietekmīgu uzņēmēju tūrisma nozarē, un viņš, skatoties uz mani neizpratnes pilnu seju, demonstratīvi saķēra savu vēderu, rādot, ka man tas ir par lielu. Citu neko nevarēju atbildēt, kā to, ka priecājos, ka vispār staigāju pēc visām problēmām ar kreiso kāju, baidījos, ka palikšu kā flamingo uz vienas kājas. “Ai, piedod, nezināju, ka tev bija operācija,” viņš uzreiz atbildēja. Kāpēc man tāds viedoklis vispār ir jādzird? Vai otrs – aizgāju uz restorānu, kur man pienāca klāt sieviete, ko labi ja divas reizes mūžā biju redzējis. “Ai, kas tev noticis, tu kādreiz biji tik foršs! Tev vajag notievēt!” Ko?! Biju apstulbis, jo joprojām jūtos foršs, lai arī cīnos ar savām problēmām. Kā var teikt visu, kas uz mēles, it kā būtu tuvākie draugi vai mans dakteris?! “Tev garšo bulciņas?” Kas tev par daļu, tā ir mana darīšana! Un to turklāt saka cilvēki, kas paši diez ko labi neizskatās,” šoreiz neierasti pikts ir Roberto. Ņemot vērā savu pieredzi, viņš iesaka cilvēkiem vairāk domāt par to, ko sakām citiem. “Jo tu jau nezini, caur ko otrs iet cauri. Un tas psiholoģiski ļoti ietekmē, radot vēl lielākas problēmas. Cilvēks ir cilvēks – tievs vai resns,” nosaka Roberto.