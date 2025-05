Par spoku pārģērbies deputāts pārtrauc Itālijas parlamenta sēdi

Madži izkliedza protestu pret, kā uzskata viņa partija, valdības centieniem mazināt vēlētāju aktivitāti 8. un 9. jūnijā plānotajos piecos referendumos. Tie aptver plašas debates izraisījušos jautājumus, tostarp Itālijas pilsonības nosacījumu pārskatīšanu ārzemniekiem un dažādu 2015. gada darba reformas noteikumu atcelšanu. Madži apsūdzēja Meloni un viņas labējo valdību par to, ka tā tīšām reklamē atturēšanās no balsošanas, lai izvairītos no sabiedrības uzmanības šiem jautājumiem.