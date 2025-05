"Ērkšķu šova" dalībniecei Santai atņemta meita, jo viņa nemaz nav zinājusi, ka ir tiesa

Santa iepriekš arī zaudējusi aprūpes tiesības uz vecākajiem bērniem, taču viņa nav atmetusi cerību uz satikšanos. "Man iedeva divus gadus, lai visu mainītu, citām mammām dod gadu, man divus. Es nenolaidīšu rokas," apņēmības pilna stāsta Santa. Mārtiņš uzdod viņai arī skatītāju jautājumus, kas saņemti pēc projekta. Viens no jautājumiem ir, vai Santas ieskatā viņa varēs būt laba māte savam ceturtajam bērnam, neskatoties uz to, ka viņai ir atņemti visi bērni. Santa atbild: “Protams, ka es varu būt laba mamma. Es viņus neesmu aizmirsusi. Es viņiem došu to mīlestību, ko toreiz nevarēju dot. Es redzu savu nākotni – ar mazbērniem, ar bērniem, redzu, kā viņi izskolojas."