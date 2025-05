Uģis Joksts priecājas, ja uzlīst lietus: "Pavasarī ir jāiet dabā; vasarā odi kodīs"

Biju jau divos garajos pārgājienos, katrā pa dienu nogāju ap 40 kilometriem. Lai nokļūtu līdz sākumpunktam, braucu ar vilcienu. Tas kā transports no punkta A uz punktu B man ļoti patīk. Nacionālo bruņoto spēku rezervistu militārajās apmācībās pārliecinājos par daudzām nozīmīgām lietām, kas jāņem vērā, dodoties pārgājienos, piemēram, cik svarīgs ir pamata ekipējums, sākot jau ar zābakiem, zeķēm un mugursomu. Piekrītu, ka ir jāsāk ar ieguldījumu apavos; tie dos 90 % no uzvaras. Savus īstos apavus esmu atradis caur maratoniem, caur skriešanu. Apmācībās sapratu arī to, cik liela loma ir zeķēm. Ejot garus gabalus, tās regulāri jāmaina, jo uz pēdām ir liels spiediens, tāpēc jārūpējas, lai tās justos labi. Neesmu no īdētājiem, tomēr ir lietas, kas ar minimāliem ieguldījumiem procesus var padarīt ērtus, un to izmantoju.