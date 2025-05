Piedzīvojums pēc 40 – Uģis Joksts par kokiem, militāro apmācību un TV adrenalīnu

Kas ir tas magnēts, kas Uģi Jokstu 25 gadus notur vienā darbavietā? “Tas, ka man katru dienu nav jāiet uz darbu,” viņš smejas, bet tad kļūst nopietns. “Lai gan patiesībā tas ir viens no iemesliem. Man ir forši kolēģi. Katru dienu kaut kas jauns. Atzīšos, man ir atkarība no ētera. Nezinu, kas tur par hormonu plosās, bet man vajag to tiešraidi – tajā es jūtos ļoti labi.”