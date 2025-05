Latvijas hokeja izlases vārtsargs Gustavs Dāvis Grigals izrādās leģendārā aktiera Leona Krivāna mazdēls

Atmiņās par vectēvu hokejists dalījies pirms diviem gadiem " YouTube" kanālam "Hokeja blogs", atzīstot, ka opi tik daudz skatījies televīzijā, ka bērnībā pat sajucis, kā viņu īsti sauc. “Kad biju mazs, nesapratu to aktiera būšanu televīzijā, man viņš bija opis, vienalga – Žanis no "Sirdsmīļās Monikas" vai Mieriņš no "UgunsGrēka". Bija pat, ka bērnudārzā jautā, kāds vārds vectēvam, un es apstulbstu, jo nesaprotu, ko teikt – Žanis Vimba vai Leons Krivāns,” atklāja Gustavs, piebilstot, ka daudz ko mācījies no vectēva, jau kopš mazotnes paticis par visu ko parunāties. “Šķiet, citiem no malas viņš likās tāds vienmēr ar humoru, bet es varēju arī nopietni ar viņu izrunāties. Savā mūžā viņš paveica tik daudz… Aktiermeistarības ziņā apzināti neesmu neko mācījies, lai gan šķitis interesanti opim pajautāt, kā var, piemēram, izspiest asaras, kad filmē.”