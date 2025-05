Kāpēc liftos ir spoguļi: eksperti atklājuši patiesos iemeslus

"Klaustrofobija liftā ir ļoti izplatīta problēma daudziem cilvēkiem. Neliela telpa, gaisa trūkums, nespēja saskatīt, kas notiek mehānismā - tie visi ir faktori, kas veicina trauksmes rašanos ierobežotā telpā, no kuras mums svīst plaukstas un paātrinās sirdsdarbība. Spoguļa esamība liftā palīdz mazināt šo trauksmi. Tas liftam piešķir lielākas telpas sajūtu, padarot to mazāku un palīdzot izvairīties no noslēgtības sajūtas," teikts britu liftu piegādātāja "Gartec" paziņojumā.