"Mana nonākšana te bija likteņa nejaušība," - Roberts Buivids jau 30 gadu strādā Latvijas Radio

Pēc Kolāta aiziešanas radio pietrūka personību. Latvijā specifiski ir tas, ka radio vispār ir personību biznesi. Zigmars Liepiņš izveidoja SWH, Uģis Polis EHR, Ivars Embrekts Radio «Skonto», Dzintris Kolāts «99 ar pusi» un Uldis Latvijas Radio 2. No radio personībām vēl būtu jāmin Latvijas Radio 3 radītāja Gunda Vaivode. Tie ir milži, kas rada nebijušu konceptu. Milzis Kolāts aizgāja no «99 ar pusi», un vietā nāca cilvēki, kas nespēja to turpināt. Kanāls sāka nīkuļot, parādījās iekšējie konflikti, koncepts bija diezgan izplūdis. Kultūras raidījumi, jauniešu raidījumi, kas tik vēl ne. Juku laikos arī es aizgāju.