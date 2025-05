Murgu virtuve Pļavniekos. Seriāla "Paradīzes šķēle" recenzija

Ilggadējais picērijas vadītājs Viesturs (Lauris Subatnieks) ir apvainojies ne tikai uz «Paradīzes šķēles» Centra filiāli, kas ir labāka it visā, bet arī uz sievietēm un visu pasauli. Viņš precīzi iezīmē daudzu novecot sākušu, bet ne pārāk veiksmīgu personību problēmas un atgādina, cik kaitīgi sev un citiem ir aizsēdēties pagātnē. Atbruņojoši simpātisks ir nedaudz lempīgais, bet ļoti atbildīgais picu cepējs Ainārs, kuru atveido Latvijas Leļļu teātra aktieris Artūrs Putniņš. Vairāk par visu jauno vīrieti, kuram ir garš augums un apgriezti proporcionāls pašnovērtējums, uztrauc tas, vai citi viņu neuzskata par sliktu picu cepēju, un ikvienu aizrādījumu viņš uztver kā mazu pasaules galu. Pats sevi dēvē par lauķi no Apriķiem, savos knapi 30 saskaras ar pirmajām novecošanas pazīmēm, kad pietiek vien pakustināt plecu, lai tas beigtu funkcionēt, un attiecību veidošanā ir tāds pats lamzaks, par kādu sevi uzskata virtuvē un dzīvē kopumā. Ugunīga piedeva «Paradīzes šķēles» komandai ir Matilde, kuras lomā redzam jauno aktrisi Martu Lovisu Jančevsku – viņa karjeru sāka Jaunajā Rīgas teātrī, bet kopš 2023. gada ir Dailes teātra aktrise. Neērti tieša, ar skatienu, kas var nogalināt, un gatava kraut pa ģīmi ikvienam, kurš aizvaino kolēģi Natāliju, – lai gan nedaudz biedējoša, Matilde ir tieši tāda jauna sieviete, ar kuru gribētos draudzēties. Picu izvadātāja Edija lomā redzams Mārtiņš Upenieks, kuru dažādos projektos, šķiet, skārusi Ģirta Ķestera liga – viena grimase un distancēts izteiksmes veids, kas rada sajūtu, it kā viņš zinātu ko vairāk par ļoti svarīgām lietām –, bet košajā «Paradīzes šķēles» pulciņā tas iederas un līdzsvaro «hiperbolizēto koloristiku».