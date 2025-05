Detektīvs ar sirdi plaukstā. Seriāla "Slepkavība mazpilsētā" recenzija

Uzņemšanas laikā Rosifs bieži sazinājās ar savu tēvu, kurš, kamēr vien spēja, aktīvi interesējās par seriāla uzņemšanas gaitu. Tomēr viņš nekad nedeva dēlam nekādus padomus par to, kā spēlēt lomu, un Rosifs par to bija pateicīgs: «Es tāpat droši vien tos nebūtu pieņēmis. No otras puses, tēvs nesaprotamā kārtā man pilnībā uzticējās. Patiesībā tēva padoms man kā aktierim vienmēr ir bijis vienkāršs, viņš teica – vai nu tu spēlē kvalitāti, vai patiesību. Ar to viņš domāja – vai nu tu spēlē to, ko sagaidi, dzirdi, jūti, lasot scenāriju, vai arī rocies nedaudz dziļāk, meklējot to avotu, no kura dzimst dažādi pārsteigumi, jo cilvēki jau nav ieprogrammēti roboti, tie nereti ir neparedzami, un tieši visas šīs dažādās pretišķības arī padara mūs par tiem, kas esam. Šis vingrinājums, domāju, arī ir noteicis manu karjeru un allaž virzījis mani uz priekšu.»