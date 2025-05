"Tas ritenis vēl arvien nav apstājies," - aktieris Juris Kalniņš dzīvi salīdzina ar vilcienu

Ļoti reti. Pie Gunta Krivma, ir tāda studija «Tantuki Production»... Bet kam? Es pat īsti nezinu, kam rakstām. Esam tik daudz to darījuši, tik dažādām kompānijām, ka es pat vairs nesekoju līdzi. Bijām paši pirmie, kas to sāka darīt, tas bija 1992. gads. Mācījāmies, bija tāds Normunds Deinats, skaņu operators, Jānis Rušenieks un viņa sieva Žanete, kas par to visu gādāja. Pusotru stundu garu filmu sākumā rakstījām trīs stundas, līdz vispār sapratām, ko un kā darīt. Jo tur ir sava skunste, kā to darīt. Piemēram, dublējot, elementāri var uztaisīt pavisam citu filmu. Tāpēc visu laiku otrpus ekrānam bija šie trīs cilvēki, kas skatījās un pa laikam teica: «Stop! Nē, tie aktieri jau to ir izdarījuši, jums nevajag neko papildināt!»