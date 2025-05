FOTO: Austrālijas pludmale, Nikolass Keidžs un nokaitēta atmosfēra trillerī Sēfotājs

“Mani ļoti interesēja tie lūzuma punkti, kad vīrietis ir spējīgs “iet pāri malām” un pilnībā pazaudēt sevi,” atzīstas scenārists Tomass Mārtins, “Vienmēr esmu gribējis uzrakstīt kaut ko par šīm tēmām un manu personisko pieredzi – par tēvu, kurš raujas prom no savas gimenes, sabiedrības un pats no sevis. Taču es negribēju, lai tas būtu pārāk tuvu mania privātajai dzīvei. Bet tad es ieraudzīju to mežonīgo kautiņu starp diviem sērfotājiem, kuri vēl pirms piecām minūtēm izskatījās pēc priekšzīmīgiem ģimenes tēviem un vairs nespēju to visu aizmirst. Es pastāvīgi sev uzdevu jautājumu – par ko īsti viņi cīnījās? Par tiesībām sērfot šajā pludmalē, jeb iemesls ir daudz dziļāks un slēpās viņu personībās un viņu statusos sērfotāju kopienās? Pats esmu no Īrijas, taču radošā ziņā mani vienmēr ir saistījusi Austrālija – kā vieta ekstremālu robežu izpētei. Un, kad apspriedu to ar režisoru Lorkanu Fineganu, viņš arī piekrita, ka filmu “Sērfotājs” ir jāfilmē Austrālijā un tai ir jābūt austrāliešu filmai. “Sērfotājs” ir kā atzīšanās mīlestībā pret austrāliešu kino.”