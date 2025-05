Atceries pievilcīgo astronautu no Britnijas Spīrsas “Oops!... I Did It Again” videoklipa? Lūk, ar ko viņš nodarbojas tagad

Šobrīd 49 gadus vecais Elaijs Svensons kļuva plaši atpazīstams pēc lomas Britnijas Spīrsas videoklipā "Oops!... I Did It Again", kas tika izlaists pirms 25 gadiem — 2000. gada aprīlī. Kopš tā laika viņš pievērsies savai patiesajai kaislībai — medicīnai — un, kā norādīts viņa “LinkedIn” profilā, šobrīd strādā kā traumatoloģijas ortopēds Arizonā.