"Gribu būt nedaudz deficīts!" - interneta sensācija STIRNA vēlas radīt revolūciju Latvijas mūzikā

“Man ir tūkstošiem ierakstītu ideju, dziesmu, mēģinājumu – tie ir mani muzikālie eksperimenti, par kuriem neviens nezina. Arī kļūdas. Jā, man ir kādi četri tūkstoši šādu dziesmu,” atklāta ir jaunā mūziķe un izstāsta par piedzīvoto šoku, kad viņas dziesma “uzspridzināja” internetu: “Man arī telefons gandrīz uzsprāga. Burtiskā nozīmē! Tas no pārslodzes tā uzkarsa, ka turēju to ledusskapja saldētavā. Un tā trīs dienas. Es jau agrāk sociālajos tīklos biju ielikusi dažas savas dziesmas. Ja kāda savāca 20 tūkstošus skatījumu, tas jau bija wow! Dienu pirms šī video viens cits jau savāca simts tūkstošus, biju sajūsmā, ka tas ir mans episkākais panākums, ka tā ir mana virsotne. Ak Dievs, cik biju laimīga! Un tad joka pēc publicēju šo video. Todien no rīta mazliet padziedāju, ierakstīju šo dziesmu un vienkārši nolēmu pajandalēties tiktokā. Un, lai būtu jautrāk, ierakstu paātrināju. Pēc pāris stundām šī dziesma jau bija savākusi 200 000 skatījumu, pēc brīža jau 300 000! Biju šokā, nesapratu, kas notiek! Lēkāju aiz laimes, bet es taču nenojautu, kas notiks pēc diennakts! Kad ieraudzīju miljonu, iestājās histērija, no stresa raudāju, vēmu, man šķita, ka pārsprāgs sirds. Un tad visi sāka man rakstīt privātās ziņas, bira desmitiem ziņu minūtē, un telefons sāka pārkarst. Jā, todien ne tikai “uzsprāga” internets, bet arī mans telefons un mana nervu sistēma. Un tā trīs dienas. Pirmajās divās domāju, ka sajukšu prātā no stresa. Domāju, ka man sākas šizofrēnija, ka tās ir tikai manas halucinācijas. Pat zvanīju draudzenei un vaicāju, vai viņa manā TikTok kontā redz to pašu, ko es, vai tiešām tas reāli notiek? “Jā, Lilita, tā tas ir, tev ir jau trīs miljoni skatījumu!” Kad trešajā dienā bija jau trešais miljons, man sāka rakstīt visas mūzikas ierakstu studijas, kādas vien Latvijā eksistē, izsakot piedāvājumu pie viņiem ierakstīt šo dziesmu.”