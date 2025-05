Talantu šovu producents Māris Ozoliņš pārceļas uz Itāliju. Tur viņš nejūtas vecs

“Jā, šis tiešām ir rets modelis, kam lampa ir nevis piestiprināta uz stūres, bet gan uz riteņa dubļu pārsega. Tā sanāca... Vienmēr jau gribas kaut ko īpašu. Mana Vespa ir 2011. gada izlaiduma modelis, kas tika palaists pasaulē tikai 500 eksemplāros. Un atradu to tepat netālu Pārdaugavā, manā rajonā. Viens čalis, kuram ir Harley-Davidson, izdomāja, ka vairs negrib braukāt ar mopēdu, līdz ar to man uzsmaidīja veiksme iegādāties viņa foršo Vespu,” priecīgi stāsta Māris, kas savu braucamo izdaiļojis ar īstas čūskādas sēdekļa apdari. “Garāžā bija noglabājusies čūskāda, kas man palika mantojumā no tēva, un es izdomāju, ka ar to apšūšu rollera sēdekli. Tas, nenoliedzami, ir dārgs prieks, vairāki simti par darbu ir jārēķina,” viņš atklāj, piebilstot: “Brauciens ar motorolleru dod tādu foršu sajūtu, ko pat grūti definēt. Izraisa smaidu, nav agresīvs. Braucot ar šo, stiprinu sevī pozitīvismu. Man ir svarīgi darīt lietas, kas ir patīkamas.”