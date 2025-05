Gaidāma īpaša “Gudrs, vēl gudrāks” spēle, diskusija un konkursa tiešraides no Šveices.

Savukārt plkst. 22.00 beidzot būs laiks just līdzi norisēm Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. Eirovīzijas oficiālais sauklis “Vienoti mūzikā” atspoguļo mūzikas spēku, kas saved kopā cilvēkus no visas pasaules. Jau zināms, ka finālā piedalīsies mūziķi no lielā sešinieka valstīm: Francija, Itālija, Apvienotā Karaliste, Vācija un Spānija – kopā ar Šveici, šī gada Eirovīzijas rīkotājvalsti.