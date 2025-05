Ričards Gīrs atklāj būtisku nosacījumu, kas varētu viņu pārliecināt filmēties “Jaukās sievietes” turpinājumā

Oriģinālajā filmā Džūlija Robertsa atveidoja Vivjenu Vardu – seksa pakalpojumu sniedzēju, kuru nolīgst Gīra atveidotais Edvards Luiss. Abi pavada nedēļu kopā viesnīcā “Regent Beverly Wilshire”, kur Vivjena ar savu šarmu pakāpeniski iekaro iedomīgās augstās sabiedrības sirdis. Galu galā viņiem uzplaukst īstas jūtas, un filmas noslēgumā savu mīlestību abi apliecina, skanot zviedru dueta "Roxette" dziesmai “It Must Have Been Love”.