Kārlis Arnolds Avots filmēsies vienā seriālā ar Holivudas zvaigzni Ketrīnu Zetu-Džonsu

Seriāls "KILL JACKIE" ir dinamiska spriedzes, drāmas un absurda balansēšanas spēle, kuru veido tie paši radošie prāti, kas stāv aiz tādiem seriāliem kā "Killing Eve" un "Gangs of London". Tas balstīts uz augsti novērtēto romānu "The Price You Pay", kura autors ir "Sunday Times" bestsellera autors Niks Hārkavejs. Scenāriju adaptējuši Toms Batervorts un Konors Kīns.